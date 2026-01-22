jueves, 22 de enero de 2026

La Policía recuperó elementos sustraídos recientemente

En la tarde de ayer 21-01-26, Efectivos policiales dependientes de la Comisaría Decimo primera urbana, mientras realizaban labores investigativas y recorridas preventivas en su jurisdicción, lograron recuperar diversos elementos que habían sido sustraídos de un domicilio particular.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 20.00 horas, cuando el personal policial fue alertado por vecinos sobre la presencia de personas desconocidas saliendo de una vivienda del barrio Sol de Mayo.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata, iniciaron diversas labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y que los llevó hasta la bajada al Río Paraná más precisamente por calles 24 de agosto y Rio Paraná, lugar donde hallaron entre la vegetación, un televisor de 32 pulgadas y una garrafa de 10kg, que se presume que guardarían relación con el hecho, procediendo a su secuestro preventivo.

Posteriormente, los bienes recuperados fueron reconocidos como los que habían sido sustraídos del domicilio afectado, por lo que se procedió a su entrega formal a la propietaria, bajo acta correspondiente, en tanto, se continúan con las tareas de rigor que corresponden.