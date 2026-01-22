La Policía recuperó elementos sustraídos recientemente

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 20.00
horas, cuando el personal policial fue alertado por vecinos sobre la presencia
de personas desconocidas saliendo de una vivienda del barrio Sol de Mayo.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata,
iniciaron diversas labores de investigación en colaboración con la unidad
fiscal interviniente, y que los llevó hasta la bajada al Río Paraná más
precisamente por calles 24 de agosto y Rio Paraná, lugar donde hallaron entre
la vegetación, un televisor de 32 pulgadas y una garrafa de 10kg, que se
presume que guardarían relación con el hecho, procediendo a su secuestro
preventivo.
Posteriormente, los bienes recuperados fueron reconocidos como los que habían sido sustraídos del domicilio afectado, por lo que se procedió a su entrega formal a la propietaria, bajo acta correspondiente, en tanto, se continúan con las tareas de rigor que corresponden.