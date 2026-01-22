jueves, 22 de enero de 2026

La Policía recuperó motopartes robadas

En la tarde de ayer 21-01-26, Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de tareas preventivas, lograron el secuestro de motopartes que guardarían relación con un hecho delictivo ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Primera de la Capital.

El procedimiento se concretó alrededor de las 16.00horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas e investigaciones en inmediaciones del barrio Juan XXIII; En ese contexto, los uniformados detectaron un lugar donde se realizaban tareas de desarme, por lo que tras las primeras verificaciones, se determinó que las motopartes corresponderían a una motocicleta de 110 cc,  -marca motomel Blitz-, por lo que se procedió a su secuestro preventivo, conforme a las formalidades legales vigentes.

Las cosas secuestradas preventivamente fueron trasladados a la Unidad Especial Antiarrebato, a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias investigativas del caso.