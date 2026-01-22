La Policía recuperó motopartes robadas

El procedimiento se concretó alrededor de las
16.00horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas e
investigaciones en inmediaciones del barrio Juan XXIII; En ese contexto, los
uniformados detectaron un lugar donde se realizaban tareas de desarme, por lo
que tras las primeras verificaciones, se determinó que las motopartes
corresponderían a una motocicleta de 110 cc,
-marca motomel Blitz-, por lo que se procedió a su secuestro preventivo,
conforme a las formalidades legales vigentes.
Las cosas secuestradas preventivamente fueron trasladados a la Unidad Especial Antiarrebato, a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias investigativas del caso.