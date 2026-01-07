miércoles, 7 de enero de 2026

La Policía recuperó un celular robado, hay dos demorados

En la tarde de hoy 07-01-25, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana en conjunto con sus pares del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras un rápido y eficaz labor, aprehendieron a dos personas momentos después de haber cometido un hecho delictivo y recuperaron un teléfono celular.

El procedimiento se concreto alrededor de las 16:30horas, cuando los efectivos se hallaban de recorridas por calles Teniente Ibañez y Elías Abad, donde observaron a dos personas huyendo de la zona, aparentemente tras haber cometido un hecho delictivo, por tal motivo y de manera inmediata, realizaron una persecución, logrando la aprehensión e identificación de ambos jóvenes y además, también recuperaron un teléfono celular – marca Samsung A16- el cual fue sustraído anteriormente. 

El teléfono recuperado junto a los aprehendidos fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.