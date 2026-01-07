La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Urbana, en horas de la mañana de hoy 07-01-26, se tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones del Barrio Pirayuí, en la zona asentamiento, una persona desconocida le habría sustraído un teléfono celular a una mujer.
Por tal motivo, con la premura del caso, los
mencionados efectivos se constituyeron al lugar, donde tras un amplio
rastrillajes por zonas aledañas lograron divisar a una persona con las
características a las brindadas por el sistema, por lo que procedieron a su
demora y posterior identificación, tratándose de un hombre de 29 años de edad,
quien además tenía en su poder un celular del cual no supo justificar su
propiedad y sería el recientemente sustraído, secuestrándose preventivamente
bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron traslados hasta la citada Comisaría, a los fines de continuar con los trámites de rigor.