La Policía recuperó un horno eléctrico robado

En la mañana de hoy 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación desplegadas relación a la sustracción de un horno eléctrico -marca BGH-, el cual finalmente lograron recuperarlo.
El hecho delictivo se habría perpetrado en un domicilio
ubicado por calles Brasil y Roca, por lo que tras tomar conocimiento iniciaron
diversos trabajos investigativos y amplios rastrillajes por distintas zonas, lo
que posibilito recuperar dicho electrodoméstico.
Al respecto, este elemento fue trasladado hasta la citada dependencia policial con conocimiento de la autoridad fiscal en turno, llevándose las diligencias correspondientes.