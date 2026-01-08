La Policía recuperó un televisor y aprehendió al presunto autor del hecho

En horas de la tarde de ayer 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaría décimo octava urbana, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un televisor recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El ilícito se habría registrado en un
domicilio ubicado por calle Cirilo Blanco al 4900, de donde un sujeto de
identidad desconocida habría sustraído un televisor –marca Mega Star 32-, ante
lo cual, tras un rápido accionar e importante despliegue, en inmediaciones de
Av. Medrano y calle Santiago Zibelman, aprehendieron a un sujeto de 28 años de
edad, y en poder del mismo recuperaron lo sustraído recientemente el cual se
encontraba envuelto en una sábana.
El aprehendido y lo recuperado fueron puestos
a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada Comisaría, donde se prosigue con los trámites que corresponden.