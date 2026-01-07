La Policía recuperó una batería denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 06-01-26, efectivos policiales de la Comisaría 24° urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación desplegadas relación a la sustracción de una batería, el cual finalmente lograron recuperarlo.
El hecho
delictivo se habría perpetrado en un taller mecánico ubicado por Av. Libertad
al 6500, lugar donde un cliente, habría solicitado prestado una batería, el
cual tras recibir el auxilio no lo devolvió, y tras reiterados pedidos de
devolución, esta persona hacia caso omiso.
En este
marco y tras poner en conocimiento de la autoridad policial, realizaron
distintas diligencias que los llevó hasta el domicilio del presunto autor, y
tras lo cual el progenitor habría devuelto la batería a los policías.
La batería recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.