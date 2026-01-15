La Policía recuperó una bicicleta robada

En la tarde de ayer 14-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial que se investiga, tras realizar diversas labores investigativas, lograron recuperar una bicicleta que fuera denunciada como sustraída.
Luego de haber tomado
conocimiento del ilícito ocurrido días atrás, los citados efectivos desplegaron
amplias tareas de investigación, lo que posibilitó concretar el procedimiento
alrededor de las 17:00 horas, por calles Ex Vía y Castelli, lugar donde visualizaron
a una persona a bordo de una bicicleta – tipo playera-, con similares
características a la sustraída, quien al notar la presencia policial, abandona
el rodado en la vía pública y huye del lugar, procediendo posteriormente al
secuestro del rodado.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.