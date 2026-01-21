La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la siesta de ayer 20-01-26, efectivos policiales de la Comisaría décimo octava urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una bicicleta que fuera denunciada como sustraída.
El hecho se habría registrado en horas de la
mañana, cuando una persona se percató que personas de identidad desconocida
tras ingresar a su inmueble ubicado en inmediaciones del Barrio Lomas II,
sustrajeron una bicicleta –marca GT rodado 20-.
En ese marco, tras realizar distintas
averiguaciones, llevo a los policías hasta el asentamiento conocido como Villa
Tarima, lugar donde finalmente hallaron abandonado en una zona de vegetación al
rodado que fuera denunciado como sustraído.
La bicicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponde.