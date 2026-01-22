La Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada de ayer 21-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en un eficaz accionar, secuestraron una bicicleta que posteriormente resulto haber sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo
realizaron cuando hallándose en inmediaciones del asentamiento del barrio
Caridi, visualizaron a una persona a bordo de una bicicleta – marca Venzo,
rodado 29”- quien al notar la presencia policial, abandona el rodado en la vía
publica y huye por los pasillos, procediendo al secuestro preventivo de la
misma, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resulto que el rodado
habría sido denunciado como sustraído días atrás.
La bicicleta recuperada fue
puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladada a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.