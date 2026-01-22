jueves, 22 de enero de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada de ayer 21-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en un eficaz accionar, secuestraron una bicicleta que posteriormente resulto haber sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron cuando hallándose en inmediaciones del asentamiento del barrio Caridi, visualizaron a una persona a bordo de una bicicleta – marca Venzo, rodado 29”- quien al notar la presencia policial, abandona el rodado en la vía publica y huye por los pasillos, procediendo al secuestro preventivo de la misma, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resulto que el rodado habría sido denunciado como sustraído días atrás.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.