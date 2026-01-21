miércoles, 21 de enero de 2026

La Policía recuperó una caja de herramientas recientemente sustraída

En horas de la tarde de ayer 20-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo primera urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar lograron recuperar una caja de herramientas que habría sido sustraída recientemente.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 16.00horas, luego de tomar conocimiento que frente a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Suecia al 4800 entre Teresa de Calcuta y Uspallata, lugar donde personas de identidad desconocida aprovechando un descuido de la propietaria, sustrajeron del baúl una caja de herramientas –llaves de tubo-.

En ese marco, de forma inmediata los policías iniciaron un intenso despliegue que los llevó hasta inmediaciones de calles Valdespeña y Esteban Gascón, lugar donde visualizan a un sujeto caminado llevando consigo una caja, quien, al notar la presencia policial, arroja dicho elemento a un descampado, huyendo rápidamente, e ingresando a uno de los pasillos de la zona, ante lo cual proceden al secuestro de la caja, la cual se trataría de la sustraída recientemente.

Las herramientas recuperadas, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.