La Policía recuperó una caja de herramientas recientemente sustraída

El
procedimiento lo realizaron cerca de las 16.00horas, luego de tomar
conocimiento que frente a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Suecia
al 4800 entre Teresa de Calcuta y Uspallata, lugar donde personas de identidad
desconocida aprovechando un descuido de la propietaria, sustrajeron del baúl
una caja de herramientas –llaves de tubo-.
En
ese marco, de forma inmediata los policías iniciaron un intenso despliegue que
los llevó hasta inmediaciones de calles Valdespeña y Esteban Gascón, lugar
donde visualizan a un sujeto caminado llevando consigo una caja, quien, al
notar la presencia policial, arroja dicho elemento a un descampado, huyendo
rápidamente, e ingresando a uno de los pasillos de la zona, ante lo cual
proceden al secuestro de la caja, la cual se trataría de la sustraída
recientemente.
Las herramientas recuperadas, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.