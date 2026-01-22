jueves, 22 de enero de 2026

La Policía recuperó una escalera robada

En la mañana de ayer 21-01-26, personal policial perteneciente a la Unidad Especial de Antiarrebatos, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos por distintas jurisdicciones del área capital, tomaron conocimiento de un hecho delictivo, por lo que, tras realizar diversas tareas investigativas lograron recuperar lo sustraído.

El procedimiento fue realizado en inmediaciones del barrio Caridi, donde los efectivos, luego de haber tomado conocimiento del ilícito, realizaron las investigaciones pertinentes al respecto, logrando recuperar una escalera plegable, la cual habría sido adquirida de buena fe por un vecino, en tanto, se continúan con las labores investigativas a fin de demorar al presunto autor del hecho, quien ya se encuentra identificado.      

Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, continuándose las diligencias de rigor.