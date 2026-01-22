La Policía recuperó una escalera robada

El procedimiento fue
realizado en inmediaciones del barrio Caridi, donde los efectivos, luego de
haber tomado conocimiento del ilícito, realizaron las investigaciones
pertinentes al respecto, logrando recuperar una escalera plegable, la cual
habría sido adquirida de buena fe por un vecino, en tanto, se continúan con las
labores investigativas a fin de demorar al presunto autor del hecho, quien ya
se encuentra identificado.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, continuándose las diligencias de rigor.