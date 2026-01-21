La Policía recuperó una motocicleta robada

Por
tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde logran
divisar dicha motocicleta, por lo que al entrevistarse con unos ciudadanos que
estaban allí si alguno era propietario de dicho rodado, estos manifestaron que
habían visto minutos antes a una persona circular con la motocicleta llevándola
consigo al lado pero luego se perdió de vista, a consecuencia de ello se
procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo BIZ
125c.c- y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que la misma habría
sido recientemente sustraída de un domicilio de las inmediaciones.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial y puesta a disposición de la justicia donde se continúan con las diligencias de rigor.