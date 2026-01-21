miércoles, 21 de enero de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 21-01-26, cerca de las 04:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que habían dejado abandonada una motocicleta en la vía pública por calles Cuba y Borges Saa de esta ciudad.

Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde logran divisar dicha motocicleta, por lo que al entrevistarse con unos ciudadanos que estaban allí si alguno era propietario de dicho rodado, estos manifestaron que habían visto minutos antes a una persona circular con la motocicleta llevándola consigo al lado pero luego se perdió de vista, a consecuencia de ello se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo BIZ 125c.c- y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido recientemente sustraída de un domicilio de las inmediaciones.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial y puesta a disposición de la justicia donde se continúan con las diligencias de rigor.