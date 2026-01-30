La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, tras haber seguido diversas líneas investigativas, lo que los llevo
hasta las inmediaciones de las costas del Río Paraná – lado norte-, oculta
entre las malezas, donde los citados efectivos hallaron y secuestraron bajo las
formalidades legales, una motocicleta – marca Honda NC750 XA-, la cual, tras
las primeras averiguaciones resulto coincidir con la denunciada como
sustraída.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.