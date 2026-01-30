viernes, 30 de enero de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 29-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a un hecho delictivo que se investiga, luego de realizar amplias tareas investigativas, lograron recuperar una motocicleta.

El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, tras haber seguido diversas líneas investigativas, lo que los llevo hasta las inmediaciones de las costas del Río Paraná – lado norte-, oculta entre las malezas, donde los citados efectivos hallaron y secuestraron bajo las formalidades legales, una motocicleta – marca Honda NC750 XA-, la cual, tras las primeras averiguaciones resulto coincidir con la denunciada como sustraída.       

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.