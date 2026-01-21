La policía recupero una notebook robada

En la noche del 19-01-26, cerca de las 21:00 horas, personal policial perteneciente a la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos por distintas jurisdicciones del área capital, cuando en inmediaciones de calles Tupac Amaru y Ramos Mejia logran divisar a una persona llevando consigo una computadora y al notar la presencia policial, la arroja a la vía publica y emprende su huida perdiéndose de vista entre los pasillos del barrio.
Por tal motivo, los
mencionados efectivos procedieron al secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes de una computadora notebook -marca Bangho-, la cual según las
primeras averiguaciones habría sido denunciada como sustraída.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado hasta la citada dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, continuándose las diligencias de rigor.