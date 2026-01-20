La policía recupero una notebook y una bicicleta robada

El procedimiento tuvo lugar cuando los
efectivos observaron a una persona que circulaba por calles Elías Abad y La
Pampa a bordo de una bicicleta, llevando bajo uno de sus brazos una computadora
portátil, el cual al notar la presencia policial se dio a la fuga presencia
policial, arrojando en la vía publica una notebook y una bicicleta -marca HST
MTB, rodado 28-, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las
formalidades legales correspondientes y tras realizar las primeras
investigaciones resulto que estos habían sido denunciados como sustraídos.
Por tal motivo, estos elementos fueron
trasladados hasta la citada dependencia policial y puestos a disposición de la
Justicia, continuándose con los tramites de rigor.