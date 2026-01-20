martes, 20 de enero de 2026

La policía recupero una notebook y una bicicleta robada

En la noche de ayer 19-01-26, alrededor de las 21:45 horas, personal policial dependientes de la Comisaria Segunda Urbana, que se hallaba realizando recorridas preventivas por el ámbito de su jurisdicción, logró el recupero de elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos observaron a una persona que circulaba por calles Elías Abad y La Pampa a bordo de una bicicleta, llevando bajo uno de sus brazos una computadora portátil, el cual al notar la presencia policial se dio a la fuga presencia policial, arrojando en la vía publica una notebook y una bicicleta -marca HST MTB, rodado 28-, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes y tras realizar las primeras investigaciones resulto que estos habían sido denunciados como sustraídos.

Por tal motivo, estos elementos fueron trasladados hasta la citada dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia, continuándose con los tramites de rigor.