jueves, 29 de enero de 2026

La Policía recuperó una pileta robada

En la noche de ayer 28-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana en colaboración con la unidad fiscal interviniente en el marco de labores de investigación por un hecho delictivo ocurrido, recuperar una pileta infantil aparentemente sustraída.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23:30 horas, cuando personal realizaban tareas investigativas en relación al hecho delictivo ocurrido por el barrio Río Paraná, logran visualizar a dos sujetos que transportando una lona y varios caños, quienes, al notar la presencia policial, emprendieron su huida abandonaron dichos elementos, por lo que se procedió al secuestro de una pileta infantil y tras las averiguaciones correspondientes, resulto que la misma habría sido denunciada como sustraída recientemente.

Al respecto, dicho elemento fue trasladad trasladado hasta la citada dependencia policial continuándose con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.