La Policía recuperó una pileta robada

El procedimiento se concretó alrededor de las
23:30 horas, cuando personal realizaban tareas investigativas en relación al
hecho delictivo ocurrido por el barrio Río Paraná, logran visualizar a dos
sujetos que transportando una lona y varios caños, quienes, al notar la
presencia policial, emprendieron su huida abandonaron dichos elementos, por lo
que se procedió al secuestro de una pileta infantil y tras las averiguaciones
correspondientes, resulto que la misma habría sido denunciada como sustraída
recientemente.
Al respecto, dicho elemento fue trasladad trasladado hasta la citada dependencia policial continuándose con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.