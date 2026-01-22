La Policía recuperó varios elementos robados

El primer procedimiento lo realizaron los citados efectivos, luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en la víspera, en una vivienda del barrio Loma Alta, donde personas desconocidas habrían ingresado y sustraído varios elementos, por lo que los citados efectivos realizaron amplias labores investigativas, lo que los llevo hasta un sitio baldío ubicado en un asentamiento cercano, donde hallaron y secuestraron una bota ortopédica, muletas, secador de pelo, plumas y otras cosas, las cuales, tras las correspondientes averiguaciones resultaron ser las denunciadas como sustraídas.
De igual forma, una vez que
el personal policial tomo conocimiento de otro hecho delictivo ocurrido días
atrás, en una vivienda ubicado por calle Turin y Tupac Amaru, donde una mujer
resulto damnificada de la sustracción de una escalera de madera – de 2 mts. de
altura aproximada- y un lavarropas – marca Codini-, por lo que, realizaron
tareas investigativas al respecto, logrando finalmente recuperar lo sustraído
en inmediaciones del asentamiento Costa Esperanza.
Al respecto, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.