La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El primero de los procedimientos,
se concretó luego de que los citados efectivos realizaron las investigaciones
al respecto de un ilícito ocurrido, los que los llevó hasta las inmediaciones
de calles General Paz y Suipacha, donde procedieron al secuestro preventivo de
una bomba de agua -marca Lusqtof-, la cual se encontraba denunciada como
sustraída.
De igual forma, realizando
recorridas por calles Alto Verde y Colón, visualizaron abandonada en la vía
pública -zona de baldío-, una bicicleta -marca SLP-, procediendo a su secuestro
preventivo, la cual, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resultó
haber sido sustraída días atrás.
Por último, luego de haber sido
alertados de un supuesto hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada por
calle Lavalle, realizaron diversas labores investigativas y recorriendo por
Inmediaciones del asentamiento Alberdi, observaron a un hombre mayor de edad,
quien al anotar la presencia policial intentó huir del lugar, siendo
rápidamente alcanzado y aprehendido, ya que el mismo, estaría sindicado como
presunto autor del hecho.
El aprehendido junto a las cosas
recuperadas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.