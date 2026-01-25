domingo, 25 de enero de 2026

La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Segundo Urbana realizando sus labores específicas, en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones y en relación a distintos legajos judiciales que se encuentran en trámite, en diferentes procedimientos, recuperaron varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas y además aprehendieron al presunto autor de uno de los hechos.

El primero de los procedimientos, se concretó luego de que los citados efectivos realizaron las investigaciones al respecto de un ilícito ocurrido, los que los llevó hasta las inmediaciones de calles General Paz y Suipacha, donde procedieron al secuestro preventivo de una bomba de agua -marca Lusqtof-, la cual se encontraba denunciada como sustraída.

De igual forma, realizando recorridas por calles Alto Verde y Colón, visualizaron abandonada en la vía pública -zona de baldío-, una bicicleta -marca SLP-, procediendo a su secuestro preventivo, la cual, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, resultó haber sido sustraída días atrás.

Por último, luego de haber sido alertados de un supuesto hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada por calle Lavalle, realizaron diversas labores investigativas y recorriendo por Inmediaciones del asentamiento Alberdi, observaron a un hombre mayor de edad, quien al anotar la presencia policial intentó huir del lugar, siendo rápidamente alcanzado y aprehendido, ya que el mismo, estaría sindicado como presunto autor del hecho.

El aprehendido junto a las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.