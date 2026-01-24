La Policía secuestró pescados en el B° Ponce

En la jornada de hoy efectivos policiales de la Comisaría de Distrito 2da de Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación, en colaboración a la Dirección de Fauna y Flora de Paso de la Patria, tras una paciente labor investigativa, secuestraron catorce pescados de distintas especies.
El procedimiento fue concretado en el barrio Ponce, por calle Cesar Alvarez y Lila Soto de la Ciudad de Corrientes Capital, dónde los efectivos acudieron a un domicilio donde se presume que se comercializaban pescados sin las medidas sanitarias correspondientes, por ello, al llegar al lugar fueron recibidos por el propietario quien hizo entrega de forma voluntaria de un total de 14 pescados -08 surubies y 06 dorados-, realizándose las infracciones correspondientes al respecto.
En tanto, en la citada dependencia se prosiguieron con los trámites de rigor.