Lavalle: Abandonaron una motocicleta robada

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, en la jornada de ayer 04-01-26, momentos en que realizaba recorridas de prevención de ilícitos, hallaron una motocicleta -marca Yamaha modelo YBR- abandonada sobre la Ruta Nacional 27 al costado de la ruta y oculta entre los pastizales.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron al secuestro preventivo de la misma y tras realizar las
averiguaciones correspondientes, se constató que el rodado tenía pedido de
secuestro, ya que aparentemente habría sido sustraído recientemente.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la
citada dependencia policial donde se llevan a delante los tramites de rigor,
quedando todo a disposición de la autoridad judicial.