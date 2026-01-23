viernes, 23 de enero de 2026

Mariano I. Loza: La Policía recuperó una motocicleta robada

RÁPIDO ACCIONAR
En horas de la mañana de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Mariano I. Loza, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 11:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar la motocicleta -marca Honda modelo Wave- recientemente sustraída, como así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 29 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.