Mariano I. Loza: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron pasadas las 11:30
horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta que se
encontraba en la vereda de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar la
motocicleta -marca Honda modelo Wave- recientemente sustraída, como así mismo
procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 29 años
de edad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.