Mercedes: Demoran a tres hombres y secuestran carne de dudosa procedencia

En la tarde del lunes 19-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes, realizando un control vehicular e identificación de persona por rutas provinciales Nº 40 y 85, aprehendieron a tres hombres que transportaban clandestinamente cortes de carne de diferentes animales.
El procedimiento fue realizado alrededor de
las 18:30 horas, cuando los efectivos interceptan a una camioneta – marca
Toyota Hilux- con tres ocupantes, todos mayores de edad- quienes en la caja del
rodado, transportaban diferentes cortes de carne ovina y porcina, entre otras
cosas, los cuales no cumplían con las medidas sanitarias correspondientes para
su trasladado, siendo secuestrado bajo las formalidades legales y los hombres
aprehendidos.
Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites al respecto, con conocimiento de las Autoridades judiciales en turno.