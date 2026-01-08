Mercedes: La Policía recuperó elementos robados a un sacerdote

El hecho se habría registrado el pasado 05-01-26,
cuando presuntamente el cura párroco se encontraba oficiando una misa en el
santuario del “gauchito gil” como lo hace de manera habitual y previo al
dispositivo especial de seguridad implementado en conmemoración al día del
mismo, habría notado que personas de identidad desconocida le habrían sustraído
un portafolio que contenía en su interior una biblia, un rosario, libro y una
estola, que habría dejado en uno de los laterales del lugar.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata, los
policías iniciaron un intenso despliegue, que posibilitó finalmente hallar y
recuperar las cosas que fueran denuncias como sustraídas.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la
autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia
policial donde prosigue con los trámites del caso.