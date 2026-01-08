jueves, 8 de enero de 2026

Mercedes: La Policía recuperó elementos robados a un sacerdote

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Mercedes, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a un hecho delictivo perpetrado el pasado 05-01-26, cuando un sacerdote habría sufrido la sustracción de un portafolio, finalmente lograron hallar y recuperarlo.

El hecho se habría registrado el pasado 05-01-26, cuando presuntamente el cura párroco se encontraba oficiando una misa en el santuario del “gauchito gil” como lo hace de manera habitual y previo al dispositivo especial de seguridad implementado en conmemoración al día del mismo, habría notado que personas de identidad desconocida le habrían sustraído un portafolio que contenía en su interior una biblia, un rosario, libro y una estola, que habría dejado en uno de los laterales del lugar.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata, los policías iniciaron un intenso despliegue, que posibilitó finalmente hallar y recuperar las cosas que fueran denuncias como sustraídas.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde prosigue con los trámites del caso.