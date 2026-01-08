Mercedes: La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En la mañana de hoy 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Mercedes de forma conjunta y coordinada con la División de Investigación Criminal de Mercedes y la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de Avenida Lavalle y calle Pedro Ferre de esta Localidad, lograron la aprehensión del presunto autor y recuperar la motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo llevaron a cabo, luego de tomar
conocimiento del accionar delictivo, por lo que de manera inmediata iniciaron
un intenso trabajo investigativo con observación de las cámaras existentes en
la zona, lo que posibilito identificar, localizar y aprehender a un hombre
mayor de edad, además, recuperar una motocicleta -marca Honda modelo CB1 125cc-,
la cual aparentemente habría sido denunciada como sustraída
Al respecto, el aprehendido y el rodado fue
trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las
diligencias de rigor.