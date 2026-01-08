jueves, 8 de enero de 2026

Mercedes: La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En la mañana de hoy 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Mercedes de forma conjunta y coordinada con la División de Investigación Criminal de Mercedes y la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de Avenida Lavalle y calle Pedro Ferre de esta Localidad, lograron la aprehensión del presunto autor y recuperar la motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo llevaron a cabo, luego de tomar conocimiento del accionar delictivo, por lo que de manera inmediata iniciaron un intenso trabajo investigativo con observación de las cámaras existentes en la zona, lo que posibilito identificar, localizar y aprehender a un hombre mayor de edad, además, recuperar una motocicleta -marca Honda modelo CB1 125cc-, la cual aparentemente habría sido denunciada como sustraída

Al respecto, el aprehendido y el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.