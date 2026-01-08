Mercedes: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes con la colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en el Barrio San Pedro de esta Localidad, tras tareas investigativas diligenciaron una orden de allanamiento.
El procedimiento lo llevaron a cabo, luego de tomar
conocimiento del accionar delictivo, por lo que de manera inmediata iniciaron
un intenso trabajo investigativo lo que posibilito diligenciar una orden de
allanamiento logrando secuestrar una motocicleta que según las primeras
averiguaciones resulto que registraría pedido de secuestro ya que aparentemente
habría sido denunciada como sustraída
Al respecto, el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.