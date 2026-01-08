jueves, 8 de enero de 2026

Mercedes: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes con la colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en el Barrio San Pedro de esta Localidad, tras tareas investigativas diligenciaron una orden de allanamiento.

El procedimiento lo llevaron a cabo, luego de tomar conocimiento del accionar delictivo, por lo que de manera inmediata iniciaron un intenso trabajo investigativo lo que posibilito diligenciar una orden de allanamiento logrando secuestrar una motocicleta que según las primeras averiguaciones resulto que registraría pedido de secuestro ya que aparentemente habría sido denunciada como sustraída

Al respecto, el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.