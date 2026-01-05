Mocoretá: La Policía recuperó un automóvil robado

En la mañana de ayer 04-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Mocoretá, tomaron de un hecho ilícito donde aparentemente tres personas de identidad desconocida habrían ingresado a un domicilio de esta localidad, los cuales tras cometer el ilícito, huyeron a bordo de un vehículo -marca Chevrolet modelo Agile-, propiedad de una de las víctimas.
Ante esta situación, de manera inmediata los
mencionados efectivos dispusieron un operativo cerrojo, con controles en rutas
y caminos alternativos de la zona, por lo que en este marco cerca de las 11:00
horas, se logró localizar el vehículo sustraído, en una zona en Colonia Mota,
procediéndose de esta manera al correspondiente secuestro preventivo del rodado
bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el rodado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias del caso, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente.