Mocoretá: Murió un camionero tras ser atropellado en Ruta Nacional 14

En horas de la noche de ayer, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Mocoreta tomaron conocimiento que por Ruta Nacional 14, en el kilómetro 352, se registró un siniestro vial, donde el conductor de un camión falleció tras ser colisionado.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 22:30 horas y tuvo como protagonista a un camión de una empresa de transporte que habría tenido un desperfecto al detener su marcha y descender el chofer, este fue colisionado ´por un automóvil marca Fiat Palio conducido por un hombre de apellido Paiva mayor de edad.
Es por ello que a raíz del siniestro habría fallecido en el lugar el conductor del camión (cuya identidad se está tratando de establecer).
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno.