Monte Caseros: Encontraron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado en el Río Uruguay

En la tarde de ayer efectivos policiales de la Comisaria Distrito 3ra de Monte Caseros, tomaron conocimiento por parte del personal de Prefectura Naval Argentina sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en las aguas del Rio Uruguay, zona de Costa de la Isla Itacombu.
Según las primeras averiguaciones efectuadas, y tras comunicación con el personal policial de la Seccional 7ma de Bella Union-Uruguay, se pudo determinar que el cuerpo hallado podría tratarse de un hombre mayor de edad, quien se encontraba ausente de su hogar ubicado en ese País, desde hace días atrás.
Por el hecho, y por disposición de las autoridades judiciales en turno, se procede al trasladado del cuerpo hasta la morgue judicial a fin de realizar la correspondiente autopsia.