Murió el hombre que había caído de un techo y terminó con serías lesiones

Según la intimación obtenida, el hecho se registró por calle España al 700 aproximadamente, luego de que un hombre de 44 años de edad, se hallara colocando cámaras de seguridad y en un momento dado pisó una parte del techo con chapa de fibra y cayó al piso, resultando gravemente lesionado y trasladado hasta el Hospital Regional de Goya y posteriormente derivado al Hospital Escuela de nuestra ciudad, donde informaron su lamentable deceso en la jornada de ayer.
Por el hecho, en la citada dependencia se lleva adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.
Fuente: www.radiodos.com.ar