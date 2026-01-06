Ocasionaba disturbios con un arma de juguete y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, en la madrugada de hoy 06-01-26, cerca de las 01:00 horas, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por calles Loreto y Liniers divisaron a un sujeto que se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública.
Por tal motivo, los policías procedieron a la
identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad alias -Tapichi-,
quien además tenía entre sus prendas un arma de juguete.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.