Gendarme rescató a una familia en medio de un incendio

Ayer, en horas de la madrugada, la Oficial Auxiliar (que presta servicio en la Sección “San Cosme” dependiente del Escuadrón 48) mientras se encontraba de franco en su domicilio, escuchó gritos de auxilio por parte de sus vecinos de la zona.
Al acercarse, vio que una vivienda estaba siendo afectada por un incendio de gran magnitud y que dentro del inmueble residía una señora junto a sus nietos (menores de edad).
Ante esa situación, la Alférez Elizabeth Sequeira decidió ingresar por sus propios medios, junto a un vecino del lugar, al sector afectado por el incendio. Ingreso de manera reiterada al interior de la casa, exponiéndose a la aspiración de humo, altas temperaturas y gases tóxicos, con el objetivo de evacuar a la familia damnificada.
Finalmente, ese accionar fue fundamental porque logró rescatar a las personas y también algunas pertenencias.
Una vez en el lugar los organismos de emergencia (bomberos y ambulancia), y como consecuencia de la inhalación de humo producida durante la intervención, la familia asistida recibió atención médica primaria, con suministro de oxígeno. En cuanto a la Oficial Sequeira fue trasladada al Hospital de Campaña de la Ciudad de Corrientes a fin de ser evaluada.
Cabe destacar que no se registraron personas heridas, encontrándose todos los involucrados fuera de peligro, constatándose únicamente daños materiales.