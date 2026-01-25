domingo, 25 de enero de 2026

Palmar Grande: Encontraron el cuerpo de un menor que se habría ahogado en una laguna

En la jornada de ayer 24-01-26, alrededor de las 18:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Palmar Grande, tomaron conocimiento que en aguas de una laguna ubicada al costado de la Ruta Provincial N°13, un menor de 16 años de edad, habría desaparecido de la superficie acuática.

Por tal motivo, inmediatamente los Policías se constituyeron en el lugar, donde conforme a las primeras averiguaciones, un menor de 16 años de edad, en circunstancias en que se encontraba junto a otras personas, en un momento dado habría ingresado junto a otra persona a recuperar una funda de un teléfono celular, y habría desaparecido de la superficie acuática.

Es así, que de forma inmediata junto a la valiosa colaboración de vecinos del lugar, iniciaron los trabajos de búsqueda, logrando finalmente hallar el cuerpo del joven, pero lamentablemente ya se encontraba sin vida, el cual fue sometido al examen médico que corresponde.

Al respecto, de todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada Comisaría de Distrito, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.