Palmar Grande: Encontraron el cuerpo de un menor que se habría ahogado en una laguna

Por tal motivo,
inmediatamente los Policías se constituyeron en el lugar, donde conforme a las
primeras averiguaciones, un menor de 16 años de edad, en circunstancias en que
se encontraba junto a otras personas, en un momento dado habría ingresado junto
a otra persona a recuperar una funda de un teléfono celular, y habría
desaparecido de la superficie acuática.
Es así, que de forma
inmediata junto a la valiosa colaboración de vecinos del lugar, iniciaron los
trabajos de búsqueda, logrando finalmente hallar el cuerpo del joven, pero
lamentablemente ya se encontraba sin vida, el cual fue sometido al examen
médico que corresponde.
Al respecto, de todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada Comisaría de Distrito, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.