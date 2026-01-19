Paso de la Patria: Demoran a un hombre por provocar disturbios durante un allanamiento

En la fecha 19-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de la Patria en conjunto al Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- dependientes de la Unidad Regional I, llevando a cabo el diligenciamiento de una orden judicial, demoraron a un hombre que se encontraba promoviendo disturbios en el interior del inmueble.
El procedimiento se concreto en una vivienda de dicha localidad, donde si bien no se hallaron elementos de interés, los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, - morador del lugar-, quien, con su actitud, ocasionaba desmanes, entorpeciendo el procedimiento.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.