martes, 6 de enero de 2026

Paso de la Patria: Demoran a un hombre y secuestran herramientas de dudosa procedencia

Efectivos policiales del Área de Investigación Criminal junto a sus pares de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de la Patria realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, sorprendieron a un hombre que en su poder llevaba varias cosas de dudosa procedencia, presuntamente vinculadas a un hecho que se investiga.

El procedimiento se concreto por calles Quijano y Misiones de la citada localidad, donde los efectivos visualizaron a un hombre, identificado como – alias Choco, mayor de edad- quien al notar la presencia policial, abandona en la vía publica varias cosas e intenta huir, por lo que, fue alcanzado metros adelante, además, en el lugar se procedió al secuestro de tres bombas de agua y distintas herramientas – palas, taladro, pinzas, martillo, amoladora, entre otros-, los cuales no supo justificar su propiedad ni procedencia, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, las cosas secuestradas resultaron estar presuntamente vinculadas a un ilícito ocurrido días atrás.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites correspondientes al caso.