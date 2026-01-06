Paso de la Patria: Demoran a un hombre y secuestran herramientas de dudosa procedencia

El procedimiento se concreto por calles Quijano y
Misiones de la citada localidad, donde los efectivos visualizaron a un hombre,
identificado como – alias Choco, mayor de edad- quien al notar la presencia
policial, abandona en la vía publica varias cosas e intenta huir, por lo que,
fue alcanzado metros adelante, además, en el lugar se procedió al secuestro de
tres bombas de agua y distintas herramientas – palas, taladro, pinzas,
martillo, amoladora, entre otros-, los cuales no supo justificar su propiedad
ni procedencia, posteriormente y siguiendo la línea investigativa, las cosas
secuestradas resultaron estar presuntamente vinculadas a un ilícito ocurrido días
atrás.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites correspondientes al caso.