Paso de la Patria: En un terreno baldío la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, hallaron y secuestraron cosas que habrían sido abandonadas en un terreno baldío.
El procedimiento lo realizaron cerca de las
02.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles La Pampa y Santa
Fe, visualizan en un terreno baldío objetos tirados, por lo que se acercan y
observan que se trataría de varios elementos como ser, 04 cañas de pescar con
sus respectivos reel y una caja de pesca, que contiene varios elementos para
dicha actividad.
Las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.