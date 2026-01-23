viernes, 23 de enero de 2026

Paso de la Patria: En un terreno baldío la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, hallaron y secuestraron cosas que habrían sido abandonadas en un terreno baldío.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 02.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles La Pampa y Santa Fe, visualizan en un terreno baldío objetos tirados, por lo que se acercan y observan que se trataría de varios elementos como ser, 04 cañas de pescar con sus respectivos reel y una caja de pesca, que contiene varios elementos para dicha actividad.

Las cosas secuestradas fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.


 