Paso de la Patria: La Policía recuperó una costosa bicicleta recientemente sustraída

En la jornada de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de la Patria, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un intenso y rápido accionar, lograron recuperar una bicicleta de alta gama denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que de un domicilio ubicada en el Barrio
30 viviendas de dicha localidad, personas de identidad desconocida habrían
sustraído habrían sustraído una bicicleta de alta gama.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata,
iniciaron un intenso trabajo de investigación, que los llevó hasta la zona de
barrera de contención, lugar donde el presunto autor habría dejado abandonado
al verse cercado por los efectivos.
La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.