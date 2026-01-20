martes, 20 de enero de 2026

Paso de los Libres: Demoran a dos menores y recuperan mercaderías robadas de un comercio

En horas de la tarde de ayer 19-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar mercaderías sustraídas de un local comercial e identificaron a dos menores, sindicados como presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento que de un local comercial ubicado en el Barrio 132 viviendas, por calle Velazco al N°2600, personas de identidad desconocida habrían sustraído mercaderías varias, como ser paquetes de toallitas femeninas, latas de leche, rollos de papel higiénico, pañales, entre otros.

En ese marco, tras un intenso trabajo de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, identificaron a dos menores de 14 y 16 años de edad, sindicados como presuntos autores, y siguiendo la línea investigativa los llevó hasta un pastizal ubicado en inmediaciones del inmueble de uno de los jóvenes, logrando encontrar y secuestrar dichas mercaderías.

Los menores junto a lo recuperado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.