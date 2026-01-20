Paso de los Libres: Demoran a dos menores y recuperan mercaderías robadas de un comercio

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento que de un local comercial ubicado en el
Barrio 132 viviendas, por calle Velazco al N°2600, personas de identidad
desconocida habrían sustraído mercaderías varias, como ser paquetes de
toallitas femeninas, latas de leche, rollos de papel higiénico, pañales, entre
otros.
En ese marco, tras un intenso trabajo de
investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, identificaron
a dos menores de 14 y 16 años de edad, sindicados como presuntos autores, y
siguiendo la línea investigativa los llevó hasta un pastizal ubicado en
inmediaciones del inmueble de uno de los jóvenes, logrando encontrar y
secuestrar dichas mercaderías.
Los menores junto a lo recuperado fueron
puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a
la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.