Paso de los Libres: Demoran a un hombre y secuestran carne de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron cuando los
mencionados efectivos divisaron a un sujeto caminando llevando consigo dos
bolsas, el cual al notar la presencia policial arrojó las bolsas e intentó darse
a la fuga, siendo alcanzado en calles Melogneo y Entre Ríos, donde se procedió
a su demora y posterior identificación, tratándose de un hombre de mayor de
edad, además secuestrándose en la oportunidad dos bolsas que contenían en su
interior varios cortes de productos cárnicos de los cuales no pudo justificar
la procedencia de los mismos.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados hasta la dependencia policial competente, donde se continúan con las diligencias de rigor.