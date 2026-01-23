viernes, 23 de enero de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un hombre y secuestran carne de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 23-01-26, cerca de las 04:30 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Tercera de Paso de los Libres y sus pares de la Policía Rural y Ecológica de esa Cuidad, en tareas de prevención en inmediaciones del barrio Santa Rosa, demoraron a un hombre y secuestraron varios cortes de productos cárnicos de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cuando los mencionados efectivos divisaron a un sujeto caminando llevando consigo dos bolsas, el cual al notar la presencia policial arrojó las bolsas e intentó darse a la fuga, siendo alcanzado en calles Melogneo y Entre Ríos, donde se procedió a su demora y posterior identificación, tratándose de un hombre de mayor de edad, además secuestrándose en la oportunidad dos bolsas que contenían en su interior varios cortes de productos cárnicos de los cuales no pudo justificar la procedencia de los mismos.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados hasta la dependencia policial competente, donde se continúan con las diligencias de rigor.