Paso de los Libres: Efectuaba disparos al aire y terminó preso

En horas de las horas de la tarde de ayer 14-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres, tras ser alertados por el sistema de emergencia 911, demoraron a un hombre y secuestraron un arma de fuego con el cual habría efectuado disparos al aire.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las
19.30horas, en inmediaciones de un domicilio en el Barrio 508 viviendas, sector
300, lugar donde un hombre de 73 años de edad fue demorado y secuestraron un
arma de fuego calibre .22, con el cual habría efectuado disparos al aire.
El demorado y el arma secuestrada fue puesto a
disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.