Paso de los Libres: La Policía recuperó dinero y elementos robados de un comercio

Por el
hecho, personal de la Brigada de Investigación de esa dependencia diligenciaron
en la jornada de ayer 16-01-26 un total de 04 órdenes de allanamientos en
distintos domicilios ubicados en los barrios Facundo Quiroga, Covillal, 255
Vdas, y otro por calle José de la Rosa Vallejos, lugares de donde secuestraron
varios elementos y prendas de vestir relacionados presuntamente a la causa que
se investiga; asimismo, en la vía pública demoraron a un joven de 19 años de
edad , alias “Samu” quien -según las tareas investigativas realizadas- seria
uno de los presuntos autores del hecho.
Posteriormente,
continuando con la línea investigativa, se logró determinar que dos personas
más involucradas habrían viajado hacia la ciudad capital y se encontrarían en
la terminal de ómnibus a fin de continuar hacia la provincia de Formosa; es por
ello que con la Colaboración de personal de la Comisaria Terminal lograron la
aprehensión de ambos; también al secuestro de varios teléfonos celulares y
dinero en efectivo relacionados a la causa, logrando de èsta manera y en corto
plazo el esclarecimiento del hecho.
Las
personas aprehendidas y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia
a fin de continuar con los tramites al respecto.