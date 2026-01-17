sábado, 17 de enero de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó dinero y elementos robados de un comercio

Personal policial dependiente de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación dieron inicio a intensos y rápidos trabajos investigativos en relación a una causa iniciada por supuesto robo registrado el pasado 15-01-26, en un local de elementos tecnológicos, donde personas desconocidas habrían sustraídos varios teléfonos celulares de alta gama y una Play Station, los cuales tendrían un importante valor económico.

Por el hecho, personal de la Brigada de Investigación de esa dependencia diligenciaron en la jornada de ayer 16-01-26 un total de 04 órdenes de allanamientos en distintos domicilios ubicados en los barrios Facundo Quiroga, Covillal, 255 Vdas, y otro por calle José de la Rosa Vallejos, lugares de donde secuestraron varios elementos y prendas de vestir relacionados presuntamente a la causa que se investiga; asimismo, en la vía pública demoraron a un joven de 19 años de edad , alias “Samu” quien -según las tareas investigativas realizadas- seria uno de los presuntos autores del hecho.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se logró determinar que dos personas más involucradas habrían viajado hacia la ciudad capital y se encontrarían en la terminal de ómnibus a fin de continuar hacia la provincia de Formosa; es por ello que con la Colaboración de personal de la Comisaria Terminal lograron la aprehensión de ambos; también al secuestro de varios teléfonos celulares y dinero en efectivo relacionados a la causa, logrando de èsta manera y en corto plazo el esclarecimiento del hecho.

Las personas aprehendidas y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con los tramites al respecto.