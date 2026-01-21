miércoles, 21 de enero de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 20-01-26 efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera junto a sus pares del Área de Investigación de la misma dependencia y de la Comisaría de Distrito Segunda de Pasó de los Libres, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo y tras una rápida labor investigativa, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos luego de iniciar diversas tareas de investigación, lo que los llevo hasta las inmediaciones del Pasaje La Lica del barrio Picaflor de la citada localidad, donde hallaron y secuestraron una motocicleta – marca Corven Energy 110cc.- la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser la sustraída, horas antes. 

El rodado recuperado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.