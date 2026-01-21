Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 20-01-26 efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera junto a sus pares del Área de Investigación de la misma dependencia y de la Comisaría de Distrito Segunda de Pasó de los Libres, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo y tras una rápida labor investigativa, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento lo concretaron los citados
efectivos luego de iniciar diversas tareas de investigación, lo que los llevo
hasta las inmediaciones del Pasaje La Lica del barrio Picaflor de la citada
localidad, donde hallaron y secuestraron una motocicleta – marca Corven Energy
110cc.- la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser la
sustraída, horas antes.
El rodado recuperado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.