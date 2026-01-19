Paso de los Libres: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado en un domicilio ubicado por calle Coronel López al 1.500 aproximadamente, lugar donde un hombre de 46 años de edad resultó lesionado en su humanidad tras mantener algún tipo de altercado con otra persona y una vez ocurrido el hecho, la victima se dirige hacia su domicilio ubicado por calle Madariaga al 1.700, donde fue auxiliado por familiares, pero lamentablemente a los pocos minutos se produjo su deceso en el lugar, lo cual fue constatado por el personal de salud.
Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se logró determinar la identidad del presunto autor, quien fue detenido en la vía publica, tratándose de un mayor de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias al respecto.