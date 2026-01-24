Patentes encontradas en Paso de la Patria

La Policía de la Provincia de Corrientes informa a las personas que residen en la localidad de Paso de la Patria, como así también a quienes se encuentren circunstancialmente de visita, que en los últimos días se han hallado varias chapas patentes de vehículos, las cuales fueron encontradas en distintos sectores del ejido urbano.
Dichas patentes se encuentran actualmente resguardadas en la dependencia policial local, a disposición de sus legítimos propietarios.
Por tal motivo, se solicita a quienes hayan extraviado chapas patentes de sus vehículos, acercarse a la Comisaría de Paso de la Patria, a fin de realizar el reconocimiento y posterior restitución correspondiente, previa acreditación de propiedad.
Asimismo, se informa que se adjuntan fotografías de las patentes halladas, con el objetivo de facilitar su identificación por parte de los interesados.