Lavalle: Provocó un choque múltiple, mató a una joven de 15 años y se dio a la fuga

Conforme a las primeras averiguaciones y
diligencias investigativas, el siniestro se habría registrado alrededor de las
01.30 horas, y tuvo como protagonista a tres motocicletas –marca Honda Tornado, Guerrero
Trip y Honda GLH, una bicicleta, y presuntamente un vehículo automotor que
habría huido del lugar.
A consecuencia de ello, una menor de 15 años
de edad habría fallecido en el lugar, en tanto, dos hombres y dos mujeres
-mayores de edad- y tres menores de 14,11 y 04 años resultaron con lesiones de consideración,
desconociéndose hasta el momento, más detalles y pormenores que rodearon al
hecho.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites del caso.