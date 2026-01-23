viernes, 23 de enero de 2026

Lavalle: Provocó un choque múltiple, mató a una joven de 15 años y se dio a la fuga

En horas de la madrugada de hoy 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lavalle tomaron conocimiento que por Ruta Provincial N°27 km 111 aproximadamente, se habría producido un siniestro vial múltiple, con consecuencia fatal.

Conforme a las primeras averiguaciones y diligencias investigativas, el siniestro se habría registrado alrededor de las 01.30 horas, y tuvo como protagonista a tres motocicletas –marca Honda Tornado, Guerrero Trip y Honda GLH, una bicicleta, y presuntamente un vehículo automotor que habría huido del lugar.

A consecuencia de ello, una menor de 15 años de edad habría fallecido en el lugar, en tanto, dos hombres y dos mujeres -mayores de edad- y tres menores de 14,11 y 04 años resultaron con lesiones de consideración, desconociéndose hasta el momento, más detalles y pormenores que rodearon al hecho.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites del caso.