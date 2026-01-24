Rápido accionar: Demoran a un joven y recuperan una moto robada

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que encuentra en trámite, tras realizar un rápido y eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre y recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, cuando hallándose de recorridas tomaron conocimiento de la
sustracción de una motocicleta – marca Bajaj Rouser 250 cc.- la cual se
encontraba estacionada por calles Chubut y Bonastre, por lo que de manera
inmediata y tras un rápido accionar, realizaron rastrillajes en las zonas
aledañas, logrando aprehender a un joven de 18 años de edad y recuperar el
rodado, el cual fue secuestrado bajo las formalidades legales.
Al respecto, el aprehendido junto a la
motocicleta recuperada, fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.