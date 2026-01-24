sábado, 24 de enero de 2026

Rápido accionar: Demoran a un joven y recuperan una moto robada

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que encuentra en trámite, tras realizar un rápido y eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre y recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, cuando hallándose de recorridas tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Bajaj Rouser 250 cc.- la cual se encontraba estacionada por calles Chubut y Bonastre, por lo que de manera inmediata y tras un rápido accionar, realizaron rastrillajes en las zonas aledañas, logrando aprehender a un joven de 18 años de edad y recuperar el rodado, el cual fue secuestrado bajo las formalidades legales.

Al respecto, el aprehendido junto a la motocicleta recuperada, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.