Realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta y fueron demorados por la Policía

En horas de la madrugada de hoy 10-01-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, que circulaban y realizaban maniobras peligrosas.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 05.30horas, cuando por calle Formosa, divisaron a dos
jóvenes -mayores de edad-, que circulaban a bordo de una motocicleta de
110c.c., a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, quienes al ser
abordado no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Los jóvenes junto a la motocicleta fueron
trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites
del caso.