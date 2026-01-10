sábado, 10 de enero de 2026

Realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta y fueron demorados por la Policía

En horas de la madrugada de hoy 10-01-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, que circulaban y realizaban maniobras peligrosas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 05.30horas, cuando por calle Formosa, divisaron a dos jóvenes -mayores de edad-, que circulaban a bordo de una motocicleta de 110c.c., a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, quienes al ser abordado no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los jóvenes junto a la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.