Recuperan elementos robados de una camioneta, hay dos demorados

El procedimiento lo realizaron cerca de las
05.00 horas, cuando encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, más
precisamente por calle Facundo N° 200 de esta ciudad, observan a dos sujetos al
costado de una camioneta -marca Renault Kangoo- con la puerta trasera abierta y
en el piso se hallaban varios elementos, quienes al notar la presencia policial
emprendieron su huida llevando todas las cosas.
Ante tal circunstancia, se inicia una
persecución logrando en inmediaciones de un sitio baldío, demoraron a dos
jóvenes de 21 y 14 años de edad, hallando entre sus pertenencias, un hacha, un
gato hidráulico, y una pala ancha, los cuales se presumen que habrían sido
sustraídos recientemente.
Las personas junto a lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada comisaría donde se prosigue con los tramites que corresponden.