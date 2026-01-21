miércoles, 21 de enero de 2026

Recuperan elementos robados de una camioneta, hay dos demorados

En horas de la mañana de hoy 21-01-26, efectivos policiales de la Comisaría 24° urbana y con la colaboración de personal del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, recuperaron cosas sustraídas recientemente de una camioneta y demoraron a los presuntos autores.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 05.00 horas, cuando encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, más precisamente por calle Facundo N° 200 de esta ciudad, observan a dos sujetos al costado de una camioneta -marca Renault Kangoo- con la puerta trasera abierta y en el piso se hallaban varios elementos, quienes al notar la presencia policial emprendieron su huida llevando todas las cosas.

Ante tal circunstancia, se inicia una persecución logrando en inmediaciones de un sitio baldío, demoraron a dos jóvenes de 21 y 14 años de edad, hallando entre sus pertenencias, un hacha, un gato hidráulico, y una pala ancha, los cuales se presumen que habrían sido sustraídos recientemente.

Las personas junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites que corresponden.