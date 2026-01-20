martes, 20 de enero de 2026

Recuperan un bolso robado del interior de un automóvil

En la tarde de ayer 19-01-26, efectivos policiales de la Comisaría segunda urbana y con la colaboración de personal del Grupo de intervención rápida –G.I.R.-, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un bolso con cosas que habrían sido sustraídas recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías en un trabajo conjunto y rápido despliegue, alrededor de las 18.30 horas, luego de tomar conocimiento que de un automóvil que se encontraba estacionado en inmediaciones de calles General Paz y Pago Largo, personas de identidad desconocida tras violentar el rodado, sustrajeron un bolso conteniendo un instrumento musical saxofón, un traje de vestir.

En ese marco y de forma inmediata iniciaron un importante trabajo de búsqueda, logrando personal del GIR, divisar a dos sujetos por calle Suipacha, quienes, al advertir la presencia policial, huyen rápidamente por entre los techos, arrojando un bolso, el cual tras verificarlo se determinó que se trataría de las cosas recientemente sustraídos.

Las cosas recuperadas fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.