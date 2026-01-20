Recuperan un bolso robado del interior de un automóvil

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías en un trabajo conjunto y rápido despliegue, alrededor de las
18.30 horas, luego de tomar conocimiento que de un automóvil que se encontraba
estacionado en inmediaciones de calles General Paz y Pago Largo, personas de
identidad desconocida tras violentar el rodado, sustrajeron un bolso
conteniendo un instrumento musical saxofón, un traje de vestir.
En ese marco y de forma inmediata iniciaron un
importante trabajo de búsqueda, logrando personal del GIR, divisar a dos
sujetos por calle Suipacha, quienes, al advertir la presencia policial, huyen
rápidamente por entre los techos, arrojando un bolso, el cual tras verificarlo
se determinó que se trataría de las cosas recientemente sustraídos.
Las cosas recuperadas fueron trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.