Recuperan un celular recientemente sustráido

En horas de la mañana de hoy 06-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tras diversas labores de investigación lograron recuperar un teléfono celular que habría sido denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que un hombre habría sido víctima de la
sustracción de un teléfono celular –marca REDMI-, el cual luego de diversos
trabajos de investigación y observar cámaras de seguridad permitió a los
investigadores individualizar al presunto autor, y siguiendo la línea
investigativa lograron recuperar el teléfono que fuera denunciado como
sustraído.
El teléfono recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.